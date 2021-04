Covid Italia, Zoomarine: niente apertura prevista oggi ma 400 animali da accudire (Di venerdì 2 aprile 2021) oggi era stata programmata l’apertura di Zoomarine per inaugurare la nuova stagione 2021, invece come per tutti i parchi divertimento Italiani, ancora nessuna apertura in vista, in attesa di una normalizzazione della situazione epidemiologica, nella speranza di una veloce diminuzione dei contagi. Ma nel più grande parco marino Italiano l’attività, in un anno di pandemia, non si è mai fermata: 400 animali richiedono assistenza quotidiana, cura e alimentazione tramite una squadra di più di 20 persone tra addestratori, biologi marini e veterinari che è tutti giorni presente al parco. Non c’è zona rossa che tenga per chi deve prendersi cura di animali così unici e delicati e anche in queste ore che accompagnano alla Pasqua Zoomarine ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 2 aprile 2021)era stata programmata l’diper inaugurare la nuova stagione 2021, invece come per tutti i parchi divertimentoni, ancora nessunain vista, in attesa di una normalizzazione della situazione epidemiologica, nella speranza di una veloce diminuzione dei contagi. Ma nel più grande parco marinono l’attività, in un anno di pandemia, non si è mai fermata: 400richiedono assistenza quotidiana, cura e alimentazione tramite una squadra di più di 20 persone tra addestratori, biologi marini e veterinari che è tutti giorni presente al parco. Non c’è zona rossa che tenga per chi deve prendersi cura dicosì unici e delicati e anche in queste ore che accompagnano alla Pasqua...

