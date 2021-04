Covid Italia, wedding planner: forte battuta di arresto ma pronti per cerimonie di maggio nonostante incertezza (Di venerdì 2 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 2 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

riotta : Un anno fa reparti militari russi giravano liberi in Italia sotto la copertura del Covid inclusi mezzi e uomini del… - OfficialASRoma : ?? Dalle 9:30, gli abbonati che hanno fissato un appuntamento per il vaccino anti-Covid tra il 6 e il 20 aprile potr… - meb : Nella Giornata mondiale della consapevolezza dell’#Autismo, tanti luoghi d’Italia si illuminano di blu. Portiamo il… - Marilenapas : RT @alto_adige: La Fondazione Gimbe: Covid, calano i ricoveri in Alto Adige, ora sono il 20% - a_meluzzi : RT @OrtigiaP: Nel 2017 ci siamo persi una pandemia?Nonostante il Covid si muore meno e dunque? I dati dei morti attribuiti a Covid-19 diffu… -