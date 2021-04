Covid Italia, terapie intensive sopra la soglia critica (Di venerdì 2 aprile 2021) (Adnkronos) - Oggi in Italia a causa del Covid il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è "complessivamente in aumento e sopra la soglia critica", è al 41% contro il 39% della scorsa settimana. E rimane alto il numero di regioni e province autonome che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e/o aree mediche sopra la soglia critica: sono 14, contro le 12 della settimana precedente, secondo quanto spiega l'Istituto superiore di sanità, in una nota in cui riporta i dati principali del monitoraggio della cabina di regia su Covid-19. In totale il numero di ricoverati in terapia intensiva è "ancora in aumento da 3.546 (dato al 23 marzo) a 3.716 (dato al 30 marzo)", segnala inoltre l'Iss. E' inoltre ancora ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) (Adnkronos) - Oggi ina causa delil tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è "complessivamente in aumento ela", è al 41% contro il 39% della scorsa settimana. E rimane alto il numero di regioni e province autonome che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e/o aree medichela: sono 14, contro le 12 della settimana precedente, secondo quanto spiega l'Istituto superiore di sanità, in una nota in cui riporta i dati principali del monitoraggio della cabina di regia su-19. In totale il numero di ricoverati in terapia intensiva è "ancora in aumento da 3.546 (dato al 23 marzo) a 3.716 (dato al 30 marzo)", segnala inoltre l'Iss. E' inoltre ancora ...

Advertising

riotta : Un anno fa reparti militari russi giravano liberi in Italia sotto la copertura del Covid inclusi mezzi e uomini del… - OfficialASRoma : ?? Dalle 9:30, gli abbonati che hanno fissato un appuntamento per il vaccino anti-Covid tra il 6 e il 20 aprile potr… - meb : Nella Giornata mondiale della consapevolezza dell’#Autismo, tanti luoghi d’Italia si illuminano di blu. Portiamo il… - MLipperi : RT @Luca__Pagani: «I dati dei morti attribuiti a Covid-19 diffusi giornalmente in Italia sono inaffidabili perché pesantemente sovrastimati… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Covid Lazio, il bollettino: oggi 1.918 contagi (1.046 a Roma) e 43 morti. Più ricoveri e terapie intensive -