Covid Italia | terapie intensive sopra la soglia critica

(Di venerdì 2 aprile 2021) (Adnkronos) – Oggi ina causa delil tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è “complessivamente in aumento ela”, è al 41% contro il 39% della scorsa settimana. E rimane alto il numero di regioni e province autonome che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e/o aree medichela: sono 14, contro le 12 della settimana precedente, secondo quanto spiega l’Istituto superiore di sanità, in una nota in cui riporta i dati principali del monitoraggio della cabina di regia su-19. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Come ogni venerdì, è il giorno del Monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore della Sanità e del ministero della Salute sulla situazionein. Cominciamo dalle buone notizie: l'Rt (...'Sono arrivati a Pratica di Mare oltre 1 milione e 300mila vaccini di AstraZeneca che saranno distribuiti dal Comando operativo di vertice interforze, a partire dalle 13.30 in tuttaa cominciare da circa 200mila dosi destinate al Lazio'. A dichiararlo Giorgio Mulè, Sottosegretario alla Difesa. Questo nuovo arrivo conclude le consegne di vaccini pianificate per il primo ...(Adnkronos) - Oggi in Italia a causa del Covid il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è ...Dall’inizio della pandemia in Italia sono morti 348 medici ... il fatto che nelle ultime settimane nessun medico è morto per Covid. La scienza ha creato le condizioni per salvarci dalla ...