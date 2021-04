Covid Italia, Speranza: “Lieve miglioramento ma situazione seria” (Di venerdì 2 aprile 2021) Nella lotta al coronavirus in Italia “c’è un primissimo miglioramento, dovuto alle misure attuate nelle ultime settimane, ma la situazione resta molto seria e va seguita con la massima attenzione”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite del Tg1. “La variante inglese, più veloce nel contagiare, è diventata prevalente – ha aggiunto -. Credo che questo sia il problema più grande con cui abbiamo a che fare”. Potremo riaprire “appena i dati epidemiologici ci consegneranno un quadro diverso. In questo momento nel nostro Paese, come nel resto d’Europa, la situazione è ancora molto seria. Ma – ha sottolineato il ministro – possiamo guardare con ragionata fiducia alle prossime settimane” grazie all’effetto delle misure attuate e “all’accelerazione ... Leggi su italiasera (Di venerdì 2 aprile 2021) Nella lotta al coronavirus in“c’è un primissimo, dovuto alle misure attuate nelle ultime settimane, ma laresta moltoe va seguita con la massima attenzione”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, ospite del Tg1. “La variante inglese, più veloce nel contagiare, è diventata prevalente – ha aggiunto -. Credo che questo sia il problema più grande con cui abbiamo a che fare”. Potremo riaprire “appena i dati epidemiologici ci consegneranno un quadro diverso. In questo momento nel nostro Paese, come nel resto d’Europa, laè ancora molto. Ma – ha sottolineato il ministro – possiamo guardare con ragionata fiducia alle prossime settimane” grazie all’effetto delle misure attuate e “all’accelerazione ...

