Covid Italia, oggi 21.932 contagi e 481 morti: bollettino 2 aprile (Di venerdì 2 aprile 2021) Sono 21.932 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 2 aprile, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Nella tabella del ministero della Salute registrati altri 481 morti che portano il totale a 110.328 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di Covid-19. LAZIO – Sono 1.918 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio, secondo il bollettino di oggi 2 aprile. Registrati inoltre altri 43 morti secondo la tabella aggiornata. “oggi su oltre 15 mila tamponi nel Lazio (-1.720) e oltre 19 mila antigenici per un totale di oltre 34 mila test, si registrano 1.918 casi positivi (+80), 43 i decessi (+10) e +1.782 i guariti. Aumentano i casi, ... Leggi su italiasera (Di venerdì 2 aprile 2021) Sono 21.932 ida coronavirus in, 2, secondo i dati regione per regione neldella Protezione Civile. Nella tabella del ministero della Salute registrati altri 481che portano il totale a 110.328 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di-19. LAZIO – Sono 1.918 i nuovida coronavirus nel Lazio, secondo ildi. Registrati inoltre altri 43secondo la tabella aggiornata. “su oltre 15 mila tamponi nel Lazio (-1.720) e oltre 19 mila antigenici per un totale di oltre 34 mila test, si registrano 1.918 casi positivi (+80), 43 i decessi (+10) e +1.782 i guariti. Aumentano i casi, ...

