Covid Italia, bollettino oggi 2 aprile: 21.932 contagi e 481 morti. In Lombardia 3.941 casi, Campania 2.057. Tasso positività resta al 6,6% (Di venerdì 2 aprile 2021) Pubblicato il bollettino Covid di oggi, 2 aprile. Sono 21.932 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 2 aprile 2021) Pubblicato ildi, 2. Sono 21.932 i positivi al test del coronavirus innelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano...

Advertising

riotta : Un anno fa reparti militari russi giravano liberi in Italia sotto la copertura del Covid inclusi mezzi e uomini del… - OfficialASRoma : ?? Dalle 9:30, gli abbonati che hanno fissato un appuntamento per il vaccino anti-Covid tra il 6 e il 20 aprile potr… - meb : Nella Giornata mondiale della consapevolezza dell’#Autismo, tanti luoghi d’Italia si illuminano di blu. Portiamo il… - NotteSocial : RT @emanuelecarioti: #CovidItalia #oggi ?? 21.932 CONTAGI; 481 DECESSI!!! SUPERATI I 110.300 (110.328) MORTI in #ITALIA #PaceallAnimaLoro;… - NotteSocial : RT @emanuelecarioti: #CovidItalia #oggi ?? 23.649 CONTAGI; 501 DECESSI!!! SUPERATI I 109.800 (109.847) MORTI in #ITALIA #PaceallAnimaLoro; O… -