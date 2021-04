Covid Italia, 6 regioni a rischio alto e 11 con Rt sopra 1 (Di venerdì 2 aprile 2021) (Adnkronos) - Undici regioni in Italia con Rt sopra 1 e 6 regioni a rischio alto Covid. Lo evidenzia la bozza del report del monitoraggio Iss-ministero della Salute relativo alla settimana 22-28 marzo. "Complessivamente il rischio epidemico si mantiene a livelli elevati con sei regioni che hanno un livello di rischio alto: Calabria, Emilia-Romagna, Liguria, Puglia, Toscana e Veneto", si legge nella bozza. "Sono undici le regioni e province autonome con un Rt puntuale maggiore di 1", si legge ancora. Si tratta di Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, valle d'Aosta e Veneto. "Tra queste, due regioni (Campania e Valle ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) (Adnkronos) - Undiciincon Rt1 e 6. Lo evidenzia la bozza del report del monitoraggio Iss-ministero della Salute relativo alla settimana 22-28 marzo. "Complessivamente ilepidemico si mantiene a livelli elevati con seiche hanno un livello di: Calabria, Emilia-Romagna, Liguria, Puglia, Toscana e Veneto", si legge nella bozza. "Sono undici lee province autonome con un Rt puntuale maggiore di 1", si legge ancora. Si tratta di Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, valle d'Aosta e Veneto. "Tra queste, due(Campania e Valle ...

Advertising

riotta : Un anno fa reparti militari russi giravano liberi in Italia sotto la copertura del Covid inclusi mezzi e uomini del… - OfficialASRoma : ?? Dalle 9:30, gli abbonati che hanno fissato un appuntamento per il vaccino anti-Covid tra il 6 e il 20 aprile potr… - Agenzia_Ansa : VIDEO | Covid, il ministro della Salute, Roberto Speranza: 'Dove vacciniamo vediamo crollare il tasso dei contagi'… - Strolga2 : ... ma quelli che sono partiti per le Canarie convinti che il virus è solo in Italia, l'hanno capito che se deve ve… - FdiUdine : Come chiesto da Fratelli d’Italia Fvg, è stato approvato il primo protocollo per le cure domiciliari per i malati d… -