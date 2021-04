Covid: Iss, aumenta ancora tasso occupazione terapie intensive, sopra soglia critica (Di venerdì 2 aprile 2021) Milano, 2 apr. (Adnkronos Salute) - In Italia il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è "complessivamente in aumento e sopra la soglia critica", è al 41% contro il 39% della scorsa settimana. E rimane alto il numero di regioni e province autonome che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e/o aree mediche sopra la soglia critica: sono 14, contro le 12 della settimana precedente, secondo quanto spiega l'Istituto superiore di sanità, in una nota in cui riporta i dati principali del monitoraggio della cabina di regia su Covid-19. In totale il numero di ricoverati in terapia intensiva è "ancora in aumento da 3.546 (dato al 23 marzo) a 3.716 (dato al 30 ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) Milano, 2 apr. (Adnkronos Salute) - In Italia ildiin terapia intensiva a livello nazionale è "complessivamente in aumento ela", è al 41% contro il 39% della scorsa settimana. E rimane alto il numero di regioni e province autonome che hanno undiin terapia intensiva e/o aree medichela: sono 14, contro le 12 della settimana precedente, secondo quanto spiega l'Istituto superiore di sanità, in una nota in cui riporta i dati principali del monitoraggio della cabina di regia su-19. In totale il numero di ricoverati in terapia intensiva è "in aumento da 3.546 (dato al 23 marzo) a 3.716 (dato al 30 ...

