Covid: inchiesta dati falsificati, gip Trapani si dichiara incompetente e manda atti a Palermo (2) (Di venerdì 2 aprile 2021) (Adnkronos) - Nell'inchiesta risultano indagati, oltre a Razza, anche il vice capo di gabinetto dell'assessore Razza, Ferdinando Croce e Mario Palermo, direttore del Servizio 4 del Dipartimento retto da Maria Letizia Di Liberti. Nei giorni scorsi i magistrati hanno disposto l'acquisizione di telefonini, computer, server dell'assessorato che, sembra, abbiano già evidenziato ulteriori irregolarità. L'inchiesta prosegue adesso a Palermo. Dove i magistrati vaglieranno le posizioni di altre persone, come quella del commissario per l'emergenza Covid Renato Costa. Che avrebbe saputo delle alterazioni dei dati sulla pandemia. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) (Adnkronos) - Nell'risultano indagati, oltre a Razza, anche il vice capo di gabinetto dell'assessore Razza, Ferdinando Croce e Mario, direttore del Servizio 4 del Dipartimento retto da Maria Letizia Di Liberti. Nei giorni scorsi i magistrati hanno disposto l'acquisizione di telefonini, computer, server dell'assessorato che, sembra, abbiano già evidenziato ulteriori irregolarità. L'prosegue adesso a. Dove i magistrati vaglieranno le posizioni di altre persone, come quella del commissario per l'emergenzaRenato Costa. Che avrebbe saputo delle alterazioni deisulla pandemia.

