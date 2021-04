Covid: inchiesta dati falsificati, gip Trapani si dichiara incompetente e manda atti a Palermo (2) (Di venerdì 2 aprile 2021) (Adnkronos) – Nell’inchiesta risultano indagati, oltre a Razza, anche il vice capo di gabinetto dell’assessore Razza, Ferdinando Croce e Mario Palermo, direttore del Servizio 4 del Dipartimento retto da Maria Letizia Di Liberti. Nei giorni scorsi i magistrati hanno disposto l’acquisizione di telefonini, computer, server dell’assessorato che, sembra, abbiano già evidenziato ulteriori irregolarità. L’inchiesta prosegue adesso a Palermo. Dove i magistrati vaglieranno le posizioni di altre persone, come quella del commissario per l’emergenza Covid Renato Costa. Che avrebbe saputo delle alterazioni dei dati sulla pandemia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 2 aprile 2021) (Adnkronos) – Nell’risultano indagati, oltre a Razza, anche il vice capo di gabinetto dell’assessore Razza, Ferdinando Croce e Mario, direttore del Servizio 4 del Dipartimento retto da Maria Letizia Di Liberti. Nei giorni scorsi i magistrati hanno disposto l’acquisizione di telefonini, computer, server dell’assessorato che, sembra, abbiano già evidenziato ulteriori irregolarità. L’prosegue adesso a. Dove i magistrati vaglieranno le posizioni di altre persone, come quella del commissario per l’emergenzaRenato Costa. Che avrebbe saputo delle alterazioni deisulla pandemia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

