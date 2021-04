Covid in Italia, Rt scende a 0,98, incidenza da 240 a 232. Ma terapie intensive oltre la soglia critica (Di venerdì 2 aprile 2021) Buone notizie dal monitoraggio Iss - Ministero della Salute sulla pandemia di Covid in Italia: il valore dell'Rt nazionale , la scorsa settimana a 1,08, scende a 0,98, sotto la soglia di allarme di 1. ... Leggi su leggo (Di venerdì 2 aprile 2021) Buone notizie dal monitoraggio Iss - Ministero della Salute sulla pandemia diin: il valore dell'Rt nazionale , la scorsa settimana a 1,08,a 0,98, sotto ladi allarme di 1. ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia Vaccino AstraZeneca, 1 milione e 300mila dosi arrivate a Pratica di Mare: 20mila destinate al Lazio 'Sono arrivati a Pratica di Mare oltre 1 milione e 300mila vaccini di AstraZeneca che saranno distribuiti dal Comando operativo di vertice interforze, a partire dalle 13.30 in tutta Italia a cominciare da circa 200mila dosi destinate al Lazio'. A dichiararlo Giorgio Mulè, Sottosegretario alla Difesa. Questo nuovo arrivo conclude le consegne di vaccini pianificate per il primo ...

Dipendente positiva costretta a lavorare: morti otto anziani in una Rsa Le indagini hanno evidenziato che i d ipendenti erano costretti a lavorare nonostante la positività al covid, senza dispositivi di protezione e sanificazione dei locali. È scoppiato così il focolaio, ...

Covid, Italia zona rossa per Pasqua: per gli spostamenti sarà necessaria l’autocertificazione. MODELLO [PDF] Orizzonte Scuola Covid Italia, terapie intensive sopra la soglia critica (Adnkronos) - Oggi in Italia a causa del Covid il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è ...

Ristoranti Roma, con il Coronavirus arriva l'invasione delle ultrapedane Le misure di sostegno varate dal Comune per aiutare i ristoranti in difficoltà sfruttate "alla romana" da un'armata di furbi: ed è subito pedana selvaggia ...

