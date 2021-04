Covid, in Gran Bretagna 3.402 nuovi casi: dato più basso da settembre (Di venerdì 2 aprile 2021) In Gran Bretagna nelle ultime 24 ore sono stati registrati 3.402 nuovi casi di coronavirus. Si tratta del dato più basso da metà settembre. Nel Paese c'è stato un calo consistente di nuovi positivi e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 2 aprile 2021) Innelle ultime 24 ore sono stati registrati 3.402di coronavirus. Si tratta delpiùda metà. Nel Paese c'è stato un calo consistente dipositivi e ...

Advertising

repubblica : ?? Gran Bretagna, a Londra primo giorno senza morti per Covid dopo sei mesi - lucianonobili : Nelle ultime 24 ore in Gran Bretagna si sono registrati zero morti per #Covid Zero. Un numero che vorremmo ascoltar… - Agenzia_Ansa : In Gran Bretagna, con l'allentamento delle restrizioni anti-Covid hanno riaperto i centri sportivi all'aperto e i p… - PaoloMadonnaDF : Gran Bretagna 02/04/21 - positivi 3.402- morti 52 tot 126.817. 1° Vaccinazione 31.400.000 ca. 2° Vaccinazione 4.6… - RobertoZucchi11 : RT @mauro_marenco: Silvana De Mari - UN GRAN NUMERO DI MORTI COVID SONO STATI CAUSATI DA MALASANITA'-2021.01.28-SDM#26 -