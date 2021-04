Covid: in E.Romagna 1.830 nuovi casi e 56 decessi (Di venerdì 2 aprile 2021) In Emilia Romagna sono 1.830 i contagi di coronavirus oggi, 2 aprile, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, in tabella registrati altri 56 morti. I nuovi casi sono stati rilevati su un totale di 30.248 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 6%. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 726 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 695 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 751 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 43,6 anni. In totale, dall’inizio dell’epidemia i ... Leggi su italiasera (Di venerdì 2 aprile 2021) In Emiliasono 1.830 i contagi di coronavirus oggi, 2 aprile, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, in tabella registrati altri 56 morti. Isono stati rilevati su un totale di 30.248 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale deipositivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 6%. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: deicontagiati, 726 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra ipositivi 695 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 751 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media deipositivi di oggi è 43,6 anni. In totale, dall’inizio dell’epidemia i ...

Advertising

RegioneER : #Coronavirus, in #EmiliaRomagna nuova accelerazione: dalla prossima settimana si faranno almeno 30mila vaccinazioni… - ladyonorato : Bonaccini: 'Scandaloso che sanitari no vax rimangano al loro posto'. Scandaloso invece è pretendere di obbligarli a… - PaoloMadonnaDF : Bollettino 02/04/2021: corsa a nove – Lombardia, Campania, Puglia, Piemonte, Lazio, E. Romagna, Toscana, Veneto e S… - lifestyleblogit : Covid: in E.Romagna 1.830 nuovi casi e 56 decessi - - simcopter : RT @corrierebologna: Covid in Emilia-Romagna, calano i ricoveri. Ma la regione resta zona rossa -