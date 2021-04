Covid | i colori delle regioni | novità Veneto | Marche e Trentino in zona arancione da martedì 6 aprile La situazione aggiornata

Advertising

repubblica : ?? Covid, i nuovi colori delle regioni: Veneto, Marche e provincia di Trento passano in arancione - PalermoToday : In Italia il Covid rallenta, l'indice Rt scende sotto 1: ma Palermo è a rischio zona rossa - mummy53690440 : Covid, la Lombardia resta rossaVeneto-Campania verso l'arancio - Italia_Notizie : Covid, report Iss: l’indice Rt scende a 0.98, ma aumenta l’occupazione delle terapie intensive. Colori delle Region… - vincenzocacac12 : Un giorno,amore scriveremo un bel romanzo una bella favola con i colori rosso,arancione e giallo azz,par o Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid colori

Italia tutta in rosso per i giorni di e Pasquetta , ma da martedì ogni Regione avrà proprianche se nessuna potrà più tornare in giallo almeno fino a maggio, come previsto dal nuovo decreto che entra in vigore il 7 aprile. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza , sulla base dei ...regioni dopo Pasqua: Lombardia rossa, Veneto in arancione, Campania incerta Anche questo venerdì cade la riunione della Cabina di Regia che esamina il monitoraggio settimanale dei dati ...Arrivano novità importanti dall'organizzazione del Masters 1000 di Montecarlo. Il torneo del Principato di Monaco (che si gioca sotto egida francese) vedrà infatti la rimozione della necessità di quar ...Il monitoraggio dell'Istituto superiore di Sanità: resta critica la situazione delle terapie intensive. Intanto il Veneto passa in zona arancione ...