Covid, i colori delle regioni: novità Veneto, Marche e Trentino arancioni. RT sotto l’1. La situazione aggiornata (Di venerdì 2 aprile 2021) Più della metà dell'Italia è attualmente in zona rossa e gran parte delle regioni, attualmente nella zona di massima restrizione, rischiano di restarci anche dopo Pasqua. I dati della cabina di regia di venerdì 2 aprile determineranno i colori delle regioni dopo Pasqua e Pasquetta. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 2 aprile 2021) Più della metà dell'Italia è attualmente in zona rossa e gran parte, attualmente nella zona di massima restrizione, rischiano di restarci anche dopo Pasqua. I dati della cabina di regia di venerdì 2 aprile determineranno idopo Pasqua e Pasquetta. L'articolo .

Advertising

repubblica : ?? Covid, i nuovi colori delle regioni: Veneto, Marche e provincia di Trento passano in arancione - DevSanf : RT @SebastianNicolo: Ma vi ricordate quando l'anno scorso di questi tempi si diceva che al sud il #covid non colpiva? Chi millantava grazie… - lucadotto : RT @repubblica: ?? Covid, i nuovi colori delle regioni: Veneto, Marche e provincia di Trento passano in arancione - vanessat0r : RT @repubblica: ?? Covid, i nuovi colori delle regioni: Veneto, Marche e provincia di Trento passano in arancione - Avvenire_Nei : L'Rt scende sotto 1, ma le intensive sono piene. «Il Veneto sarà arancione» -