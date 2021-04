**Covid: hub vaccini Museo Scienza riapre martedì, ‘disponibili per 75-79enni’** (Di venerdì 2 aprile 2021) Milano, 2 apr. (Adnkronos) – L’hub vaccinale al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano chiuso mercoledì per “esaurimento liste” riaprirà martedì prossimo per concludere in due giorni i pochi insegnanti rimasti, che dovevano essere accorpati in modo tale da non disperdere dosi di vaccino. E’ per questo, apprende l’Adnkronos, che in accordo con Ats, il centro vaccinale è stato chiuso, nonostante avesse ancora diverse dosi di Astrazeneca da somministrare. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 2 aprile 2021) Milano, 2 apr. (Adnkronos) – L’hub vaccinale aldellae della Tecnica di Milano chiuso mercoledì per “esaurimento liste” riapriràprossimo per concludere in due giorni i pochi insegnanti rimasti, che dovevano essere accorpati in modo tale da non disperdere dosi di vaccino. E’ per questo, apprende l’Adnkronos, che in accordo con Ats, il centro vaccinale è stato chiuso, nonostante avesse ancora diverse dosi di Astrazeneca da somministrare. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi e la moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposti questa mattina alla vaccinazione anti… - Agenzia_Ansa : Il presidente del Consiglio Mario Draghi e la moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposti questa mattina all… - myrtamerlino : 'Mi vaccinerò con #Astrazeneca quando sarà il mio turno'. Detto, fatto. Senza saltare file, senza nessun privilegi… - siracusaoggi : (Incredibile a Siracusa, positivo al covid ma in fila per il vaccino: sanificato l'hub di via Bixio) -… - TV7Benevento : **Covid: hub vaccini Museo Scienza riapre martedì, 'disponibili per 75-79enni'**... -