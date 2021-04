Covid | Giorgia Meloni contro il governo | ' Dopo un anno e mezzo di simil - lockdown siamo al punto di partenza'

(Di venerdì 2 aprile 2021) 'Non so cosa intenda precisamente il ministro Speranza, quando dice di non soffiare sull'inquietudine delle persone. Se sono inquiete è perchéunaldi'. Lo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Giorgia

- - > Leggi Anche Salvini: 'Un nuovo lockdown? Spero proprio di no' - - > Leggi Anche Offese sessiste aMeloni, docente sospeso per tre mesi - - > Leggi Anche Vaccini, Meloni: 'C'è molta ...... si riaccendono i riflettori degli shooting che - all'ordine del giorno in era pre -- sono ... domenica scorsa, i volti emergenti della moda italiana (Chiara Trincanato, Sara Mondin,...ROMA, 02 APR - "Le persone sono inquiete perchè dopo un anno di pandemia siamo al punto di partenza e nessuno si assume la responsabilità di dire che le misure prese in questo anno non hanno funzionat ..."E' un anno che chiediamo che senso abbia tenere chiusi i teatri, dove puoi tenere distanziate le persone, mentre nei mezzi pubblici le persone sono ammassate. Da Draghi nessun cambiamento" ...