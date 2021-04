Covid | Gelmini “Da maggio progressivo ritorno alla vita”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 2 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Aprile sarà il mese dela scuola, almeno per buona parte degli studenti.però segnerà il. Non facciamo promesse campate in aria, ma stavolta siamo davvero all’ultimo miglio, ecco perchè dobbiamo tenere duro. Gli italiani sono stanchi, dopo 13 mesi di sacrifici, lo capiamo. Adesso tuttavia si può pensare alle prime riaperture nelle prossime settimane”. Lo afferma in un’intervista al quotidiano La Repubblica Mariastella, ministro degli Affari Regionali e le Autonomie.“Con altri 8 milioni di vaccini in arrivo ad aprile avremo un cambio di passo”, sottolinea, che spiega: “Le decisioni le prendiamo sulla base dei numeri. E i quasi 24 mila contagi e i 501 morti di ieri ...