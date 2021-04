Covid Gb | 3 402 contagi e 52 morti

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 2 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore in Gran Bretagna sono stati registrati 3.402 nuovie 52. Il bollettino odierno delle autorità sanitarie, a cui mancano oggi i dati del Galles, porta a 126.816 il numero totale di decessi dall’inizio della pandemia. Sul fronte delle vaccinazioni, 31.301.267 persone hanno ricevuto la prima dose, mentre 4.948.635 hanno ricevuto anche la seconda. Intanto, con le festività pasquali in arrivo, il premier Boris Johnson ha chiesto ai suoi concittadini di fare attenzione: “Questo weekend di Pasqua, per favore, ricordate che stare fuori è generalmente più sicuro che stare al chiuso”. E ancora: “Se siete in Inghilterra e vedete amici e parenti all’aperto rimanete in gruppi di non oltre sei persone o due nuclei conviventi. Rimaniamo in sicurezza – conclude Johnson, in un messaggio diffuso su Twitter – mentre continuiamo con la ...