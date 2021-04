Covid: Fontana, 'hub vaccini Bergamo ben organizzati, pronti per campagna massa' (Di venerdì 2 aprile 2021) Milano, 2 apr. (Adnkronos) - “Ho riscontrato una grande organizzazione luoghi ordinati, pronti per la campagna di vaccinazione massiva. Sono convinto che quando arriveranno i vaccini, sarà una corsa positiva”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, accompagnato dall'assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi, coordinatrice del tavolo territoriale di Bergamo, visitando alcuni degli hub vaccinali anti-Covid presenti sul territorio orobico e che saranno utilizzata per la campagna massiva. A Zogno, l'hub è ospitato al palazzetto dello sport. Attualmente è in corso di allestimento e aprirà il 12 aprile: saranno 6 le postazioni operative che permetteranno oltre 800 somministrazioni al giorno. La ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) Milano, 2 apr. (Adnkronos) - “Ho riscontrato una grande organizzazione luoghi ordinati,per ladi vaccinazione massiva. Sono convinto che quando arriveranno i, sarà una corsa positiva”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio, accompagnato dall'assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi, coordinatrice del tavolo territoriale di, visitando alcuni degli hub vaccinali anti-presenti sul territorio orobico e che saranno utilizzata per lamassiva. A Zogno, l'hub è ospitato al palazzetto dello sport. Attualmente è in corso di allestimento e aprirà il 12 aprile: saranno 6 le postazioni operative che permetteranno oltre 800 somministrazioni al giorno. La ...

