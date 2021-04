COVID, dolore senza fine in Irpinia: quattro decessi al “Moscati” (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNelle aree COVID dell’Azienda Moscati sono deceduti quattro pazienti. Un paziente di 66 anni di Serino (Av), ricoverato dal 30 marzo, è deceduto ieri sera nell’Unità operativa di Geriatria. La notte scorsa, nella terapia intensiva del COVID Hospital, è deceduta una paziente di 63 anni di Solofra ricoverata dal 14 marzo e in terapia intensiva dal 19. Questa mattina, nell’Unità operativa di Malattie Infettive, è deceduta una 94enne di San Potito Ultra (Av), ricoverata dal 26 marzo. In Pronto soccorso è deceduto poco fa un paziente di 90 anni di Serino, trasportato alla Città ospedaliera dagli operatori del 118 in gravissime condizioni questa mattina. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNelle areedell’Aziendasono decedutipazienti. Un paziente di 66 anni di Serino (Av), ricoverato dal 30 marzo, è deceduto ieri sera nell’Unità operativa di Geriatria. La notte scorsa, nella terapia intensiva delHospital, è deceduta una paziente di 63 anni di Solofra ricoverata dal 14 marzo e in terapia intensiva dal 19. Questa mattina, nell’Unità operativa di Malattie Infettive, è deceduta una 94enne di San Potito Ultra (Av), ricoverata dal 26 marzo. In Pronto soccorso è deceduto poco fa un paziente di 90 anni di Serino, trasportato alla Città ospedaliera dagli operatori del 118 in gravissime condizioni questa mattina. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

