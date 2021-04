Covid, cosa si può fare a Pasqua: tutti i divieti, i dettagli (Di venerdì 2 aprile 2021) Il giorno della vigilia, Pasqua e Pasquetta, tutta l’Italia sarà zona rossa: a causa del Covid ci saranno dei divieti e delle deroghe specifiche, ecco cosa si può fare. Quali sono i divieti per Pasqua causa Covid (Getty Images)L’Italia diventerà zona rossa per i tre giorni delle feste di Pasqua. Lo scopo è quello di limitare gli spostamenti ed impedire gli assembramenti. Il decreto legge del 12 marzo 2021 ha stabilito che la zona rossa entrerà in vigore su tutto il territorio nazionale ad eccezione delle area classificate in zona bianca. Attualmente, però, nessuna regione rientra in questa classificazione. Tra le misure resterà in vigore il coprifuoco tra le 22 e le 5, su tutto il territorio nazionale. Ci sarà la ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 2 aprile 2021) Il giorno della vigilia,e Pasquetta, tutta l’Italia sarà zona rossa: a causa delci saranno deie delle deroghe specifiche, eccosi può. Quali sono ipercausa(Getty Images)L’Italia diventerà zona rossa per i tre giorni delle feste di. Lo scopo è quello di limitare gli spostamenti ed impedire gli assembramenti. Il decreto legge del 12 marzo 2021 ha stabilito che la zona rossa entrerà in vigore su tutto il territorio nazionale ad eccezione delle area classificate in zona bianca. Attualmente, però, nessuna regione rientra in questa classificazione. Tra le misure resterà in vigore il coprifuoco tra le 22 e le 5, su tutto il territorio nazionale. Ci sarà la ...

