(Di venerdì 2 aprile 2021) Roma, 2 apr (Adnkronos) – Sull’, nel rapporto con le, “andare più duri,l’articolo 120: in caso dilo Stato può intervenire. Non è facile, andava fatto da tempo”. Lo ha detto Carloa Tagadà.“Leproveranno a scappare ma vanno riportate. Molte hanno fatto unche la metà basta. Si sono inventate aprire e chiudere, non è possibile”, ha aggiunto il leader di Azione. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

zazoomblog : Covid Calenda: molte Regioni hanno fatto macello commissariarle - #Covid #Calenda: #molte #Regioni - TV7Benevento : Covid: Calenda, 'le Regioni un macello, bisogna usare art. 120, emergenza nazionale'... - TV7Benevento : Covid: Calenda, 'Salvini buffone, è la saga della mancanza di serietà'... - zazoomblog : Covid: Calenda Salvini buffone è la saga della mancanza di serietà - #Covid: #Calenda #Salvini #buffone - BansCollector : Ha ragione Bersani, siamo un paese disunito, l'unico che nella contingenza Covid ha cambiato governo e per cosa poi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Calenda

Lo ha detto il leader di Azione Carloa 'Tagadà' su La7."Il governo Draghi ha eliminato la discrezionalità delle Regioni, ma secondo me bisogna essere più duri - ha aggiunto - , molte Regioni ...... dopo che i locali di via Berlinguer sono stati tutti convertiti a centro vaccini per la lotta al, hanno detto i consiglieri comunali Colomba Farina, Vincenzo Marrazzo e Maria. '...Roma, 2 apr (Adnkronos) - Sull'emergenza Covid, nel rapporto con le Regioni, "bisogna andare più duri, usare l'articolo 120: in caso di emergenza lo Stato può intervenire. Non è facile, andava fatto ...Fare questo giochino è poco serio". Lo ha detto Carlo Calenda a Tagadà, su La7, parlando di Covid.Salvini "dice cose stravaganti, bisogna aprire le attività quando è possibile. Ma che vuol dire? E' la ...