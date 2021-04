Covid Calabria, oggi 465 contagi e 12 morti: bollettino 2 aprile (Di venerdì 2 aprile 2021) Sono 465 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria, secondo le tabelle del bollettino di oggi, 2 aprile. Registrati inoltre 12 morti. Nella Regione ad oggi sono stati sottoposti a test 634.571 soggetti per un totale di tamponi eseguiti pari a 675.137 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 47.945 (+465 rispetto a ieri), quelle negative 586.626, secondo i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare +2 terapie intensive, +288 guariti/dimessi e 12 morti. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 2 aprile 2021) Sono 465 i nuovida coronavirus in, secondo le tabelle deldi, 2. Registrati inoltre 12. Nella Regione adsono stati sottoposti a test 634.571 soggetti per un totale di tamponi eseguiti pari a 675.137 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 47.945 (+465 rispetto a ieri), quelle negative 586.626, secondo i dati giornalieri relativi all’epidemia da-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare +2 terapie intensive, +288 guariti/dimessi e 12. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regioneper comunicare la loro ...

