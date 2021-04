Covid Brasile, riesumati morti per far posto a nuove vittime (Di venerdì 2 aprile 2021) Drammatica la situazione causata dalla pandemia da Covid in Brasile, dove si è iniziato a riesumare i cadaveri per fare posto a nuove vittime del coronavirus. Accade nello Stato di Sao Paulo, dove ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 aprile 2021) Drammatica la situazione causata dalla pandemia dain, dove si è iniziato a riesumare i cadaveri per faredel coronavirus. Accade nello Stato di Sao Paulo, dove ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, 3.869 nuovi decessi in Brasile: cimiteri aperti anche di notte - Agenzia_Ansa : Covid: In Brasile altri 3.780 morti in sole 24 ore #ANSA - TV7Benevento : Covid Brasile, riesumati morti per far posto a nuove vittime... - idusdejunio : RT @Ecatetriformis: Il disastro covid in Brasile... - fisco24_info : Covid Brasile, riesumati morti per far posto a nuove vittime: Solo nelle ultime 24 ore sono 3.700 i nuovi decessi… -