Covid: Bologna, 22 mln a famiglie e imprese contro la crisi Grazie ad un avanzo di bilancio di 74 milioni di euro il Comune di Bologna ha deciso di destinare 22 milioni di risorse alle famiglie e alle imprese che stanno affrontando la crisi dovuta all'emergenza coronavirus. Lo ha annunciato nel corso di una videoconferenza ...

Covid: Bologna, 22 mln a famiglie e imprese contro la crisi - Emilia-Romagna Agenzia ANSA Covid: Bologna, 22 mln a famiglie e imprese contro la crisi Grazie ad un avanzo di bilancio di 74 milioni di euro il Comune di Bologna ha deciso di destinare 22 milioni di risorse alle famiglie e alle imprese che stanno affrontando la crisi dovuta all'emergenz ...

Nidi e materne, il Comune di Bologna azzera le tariffe fino a fine anno Da Palazzo d’Accursio 22 milioni di euro per famiglie e imprese colpite dal virus. Tra le altre misure: 4,5 milioni per contributi all’affitto, 2 milioni per i buoni pasto e altri 2 per i centri estiv ...

