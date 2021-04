Covid: Bologna, 22 mln a famiglie e imprese contro la crisi (Di venerdì 2 aprile 2021) Grazie ad un avanzo di bilancio di 74 milioni di euro il Comune di Bologna ha deciso di destinare 22 milioni di risorse alle famiglie e alle imprese che stanno affrontando la crisi dovuta all'... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 2 aprile 2021) Grazie ad un avanzo di bilancio di 74 milioni di euro il Comune diha deciso di destinare 22 milioni di risorse allee alleche stanno affrontando ladovuta all'...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bologna La Questura di Bologna predispone l'intensificazione dei controlli alla vigilia delle festivitá pasquali ... stante la vigenza della zona rossa, la Questura di Bologna ha predisposto l'intensificazione e il rafforzamento del sistema di controlli volti al rispetto della normativa anti - covid ed al ...

Conte: "Il covid ci sta massacrando. Sensi? Sono contento per lui" Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Bologna - Inter, Antonio Conte ha commentato la situazione covid, del possibile turnover e anche di Stefano Sensi , reduce dal gol in nazionale: Che messaggio vuole invece dare dopo un anno di covid ...

Covid: Bologna, 22 mln a famiglie e imprese contro la crisi - Emilia-Romagna Agenzia ANSA Conte “Dopo sosta mai semplice, Bologna buona squadra” La capolista Inter tornerà in campo domani per sfidare il Bologna al ‘Dall’Arà, certamente una gara complicata che arriva subito dopo la sosta per le nazionali e gli annessi problemi legati al Covid: ...

Conte: “Inter, devi stare zitta e pedalare. Turnover? Sono tutti pronti” A Bologna sappiamo di affrontare una squadra che proverà in ... giocatori sanno benissimo che non c’è tempo e bisogna ripartire nella giusta maniera”. Covid e Sensi Gli unici singoli di cui parla ...

