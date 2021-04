Covid, allarme terapie intensive in 14 regioni. Veneto e Marche “promosse” in zona arancione (Di venerdì 2 aprile 2021) Il valore dell’indice Rt nazionale, che la scorsa settimana era a 1,08, scende ora a 0,98, sotto la soglia d’allarme di 1. Ma non è il momento di abbassare la guardia. Anzi. La pandemia di Covid continua a correre e in 14 regioni le terapie intensive sono sopra la soglia critica. Questi i dati dell’Istituto superiore di sanità nel monitoraggio settimanale della Cabina di regia, oggi 2 aprile. Ricoveri in terapia intensiva al 41% Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è complessivamente in aumento e sopra la soglia critica del 30%. È adesso pari al 41% contro il 39% della scorsa settimana. L’incidenza dei contagi da coronavirus si attesta invece a 232 casi ogni 100mila abitanti contro i 240 della scorsa settimana. Malati, vittime e ricoverati: le cifre Sono 23.649 i nuovi casi ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 2 aprile 2021) Il valore dell’indice Rt nazionale, che la scorsa settimana era a 1,08, scende ora a 0,98, sotto la soglia d’di 1. Ma non è il momento di abbassare la guardia. Anzi. La pandemia dicontinua a correre e in 14lesono sopra la soglia critica. Questi i dati dell’Istituto superiore di sanità nel monitoraggio settimanale della Cabina di regia, oggi 2 aprile. Ricoveri in terapia intensiva al 41% Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è complessivamente in aumento e sopra la soglia critica del 30%. È adesso pari al 41% contro il 39% della scorsa settimana. L’incidenza dei contagi da coronavirus si attesta invece a 232 casi ogni 100mila abitanti contro i 240 della scorsa settimana. Malati, vittime e ricoverati: le cifre Sono 23.649 i nuovi casi ...

