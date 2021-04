Covid, al via le prenotazioni online del vaccino in Lombardia: le date in base all’età (Di venerdì 2 aprile 2021) Da oggi, venerdì 2 aprile 2021, è online il portale di Poste Italiane per la prenotazione del vaccino Covid Lombardia. Si parte con la prenotazione di donne e uomini tra 75 e 79 anni. Il portale dà la possibilità di aderire anche agli over 80 che ancora non si sono ancora registrati su Aria o non hanno ricevuto la data del vaccino, e lo stesso vale per il personale scolastico. Attualmente nella regione Lombardia il personale sanitario somministra 35mila dosi al giorno. L’obiettivo della Regione è quello di terminare la somministrazione della prima dose per tutti i lombardi entro il 18 luglio, sforando di poco la promessa di vaccinare tutti entro giugno. Il grande ostacolo resta sempre la disponibilità delle dosi. Come prenotare il vaccino Covid ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 2 aprile 2021) Da oggi, venerdì 2 aprile 2021, èil portale di Poste Italiane per la prenotazione del. Si parte con la prenotazione di donne e uomini tra 75 e 79 anni. Il portale dà la possibilità di aderire anche agli over 80 che ancora non si sono ancora registrati su Aria o non hanno ricevuto la data del, e lo stesso vale per il personale scolastico. Attualmente nella regioneil personale sanitario somministra 35mila dosi al giorno. L’obiettivo della Regione è quello di terminare la somministrazione della prima dose per tutti i lombardi entro il 18 luglio, sforando di poco la promessa di vaccinare tutti entro giugno. Il grande ostacolo resta sempre la disponibilità delle dosi. Come prenotare il...

