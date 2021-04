Covid | 21932 nuovi casi e 481 morti Stabile il tasso di positività

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 2 aprile 2021) Sono 21.932 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 23.649. Sono invece 481 le vittime in un giorno (ieri 501). Sono 3.704 i pazienti ricoverati in terapia intensiva perin Italia, 23 più di ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite - tornano a salire dopo tre giorni di calo -, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione, secondo i dati del ministero della Salute, sono 232 (244 ieri).Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 28.704 persone, in calo di 245 unità rispetto a ieri Quanto ai tamponi effettuati, oggi sono 331.154 rispetto ai 356.085 di ieri, con un rapporto positivi-tamponi che rimaneal 6,6 per cento. La Regione con piùgiornalieri è la Lombardia (+3.941), seguita da Campania (+2.057), Puglia (+2.044), ...