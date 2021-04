Covid-19, nuovi dati ospedalieri e statistici alimentano la critica al lockdown (Di venerdì 2 aprile 2021) Sul Covid-19 è scontro aperto tra chiusuristi e aperturisti, grazie anche a nuovi dati ospedalieri e statistici che alimentano la critica all’uso del lockdown, dopo oltre un anno dall’inizio della pandemia in Italia, e gli aggiornamenti sull’attività di pronto soccorso in un grande ospedale aiutano a capire meglio l’andamento della malattia. La curva dei ricoveri offre una nuova lettura dell’emergenza La cartina di tornasole per comprendere la gravità della pandemia è la crescita o il calo dei pazienti ricoverati e dei decessi ma, su questo punto, ci sono dati ospedalieri in controtendenza, rispetto alla primavera 2020, che si discostano dai continui segnali di allarme che convincono i chiusuristi a respingere ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 2 aprile 2021) Sul-19 è scontro aperto tra chiusuristi e aperturisti, grazie anche achelaall’uso del, dopo oltre un anno dall’inizio della pandemia in Italia, e gli aggiornamenti sull’attività di pronto soccorso in un grande ospedale aiutano a capire meglio l’andamento della malattia. La curva dei ricoveri offre una nuova lettura dell’emergenza La cartina di tornasole per comprendere la gravità della pandemia è la crescita o il calo dei pazienti ricoverati e dei decessi ma, su questo punto, ci sonoin controtendenza, rispetto alla primavera 2020, che si discostano dai continui segnali di allarme che convincono i chiusuristi a respingere ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, 23.649 nuovi casi su 356.085 tamponi e altri 501 decessi #Coronavirus - TgLa7 : #Covid: 21.932 nuovi #positivi, 481 #vittime - Agenzia_Ansa : Covid: 21.932 nuovi positivi e 481 vittime nelle ultime 24 ore. 331.154 test, il tasso di positività stabile al 6,6… - TV7Benevento : COVID. ASL: '71 NUOVI POSITIVI NEL SANNIO SU 708 TAMPONI PROCESSATI'... - Atreju_78 : RT @KotetsuJeegu: Non so a voi ma a me, dopo oltre un anno, di sapere quanti nuovi casi di covid e quanti morti ci sono al giorno non me n… -