Covid-19 | il bollettino del ministero Della Salute del 2 aprile 2021

Lieve calo dei pazienti ricoverati con- 19 in Emilia - Romagna mentre i nuovi contagi sono ... Ildella Regione evidenzia 1.830 casi di coronavirus su un totale di 30.248 tamponi ...Forte calo ricoveri in Alto Adige, 3 i decessi Tre decessi, 134 nuovi casi e 166 ricoveri: sono i dati dell'ultimoin Alto Adige. Nelle ultime 24 ore i laboratori dell'Azienda ...La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 331.154 tamponi e individuati 21.932 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 565.295, ...Sono 473 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 2 aprile, secondo i dati del bollettino della regione. Nella tabella, inseriti 2 morti. In totale sono 46.327 i casi di positività al Covid-19 compl ...