Così la Sardegna ha moltiplicato Province e Città metropolitane

AGI - In Sardegna una riforma delle autonomie locali, la seconda in cinque anni, ripristina 4 Province già cancellate nel 2016, triplica i Comuni dell'attuale Città metropolitana di Cagliari (ne aggiunge 54 agli attuali 17) e istituisce quella di Sassari. Il riassetto degli enti intermedi comporterà più spese, al momento solo stimate, la cui copertura finanziaria è dubbia, secondo quanto evidenziato da parte dell'opposizione. A regime le nuove Province costeranno alle casse pubbliche maggiori oneri per 835 mila euro l'anno, di cui 250 mila per gli amministratori, 225 mila per i revisori e 360 mila per i segretari, secondo la relazione tecnica allegata al testo, approvato, fra gli applausi, dal Consiglio regionale coi voti della maggioranza di centrodestra e di buona parte dei consiglieri del centrosinistra, spinti ...

