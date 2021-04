Cosa sapere del rapper Nayt | il fidanzato di Matilda De Angelis

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 2 aprile 2021) Ventisei anni, William Mezzanotte, in arte Nayt, è un rapper italiano su cui i critici musicali avevano già scommesso nel 2018, quando era entrato con grande carisma nella lista delle novità più interessanti dell’anno su Spotify. La verità è che se in questi giorni il suo nome rimbalza da un giornale all’altro è anche per via della dichiarazione rilasciata dalla sua dolce metà, Matilda De Angelis. L’attrice bolognese ha fatto sapere senza giri di parole che Nayt è il suo fidanzato. Aggiungendo: «è un artista con una tecnica e una poetica pazzesche. In più è una persona straordinaria».