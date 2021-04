Coronavirus | venerdì 2 aprile | sono 1 918 i nuovi contagi nel Lazio La mappa delle Asl

(Di venerdì 2 aprile 2021) Roma – Oggi su oltre 15mila tamponi nel(-1.720) e oltre 19mila antigenici per un totale di oltre 34mila test, si registrano 1.918 casi positivi (+80), 43 i decessi (+10) e +1.782 i guariti”. Lo fa sapere l’assessore alla Sanita’ della Regione, Alessio D’Amato, spiegando che “aumentano i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ a 12%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale e’ al 5%”. Inoltre “il valore RT si conferma a 0.98, classificazione complessiva del rischio moderata ad alta probabilita’ di progressione. Il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva Covid e’ al 40%, quello di occupazione dei posti letto di area medica Covid e’ al 47%, mentre l’incidenza e’ a 207 casi per 100 mila abitanti”. I casi a Roma1.046. Nella Asl Roma 1 ...

Oggi2 aprile 2021 in Puglia, sono stati registrati 14.031 test per l'infezione da Covid - 19e sono stati registrati 2.044 casi positivi: 776 in provincia di Bari, 137 in provincia di...