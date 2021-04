Coronavirus Sicilia, il bollettino del 2 aprile 2021: ancora boom di contagi in 24 ore, la situazione a Palermo (Di venerdì 2 aprile 2021) Sono 1.222 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Sicilia nelle ultime 48 ore. 21.144 i tamponi processati tra molecolari e test rapidi.Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a venerdì 2 aprile 2021. 898 sono le persone ricoverate con sintomi in ospedale più 150 in terapia intensiva. Gli attuali positivi sono 21.011 con un tasso di positività attestato al 5.7%. I nuovi decessi sono 15.Palermo 463, Catania (162), Messina (132), Siracusa (27), Trapani (113), Ragusa (80), Caltanissetta (109), Agrigento (103), Enna (33). Leggi su mediagol (Di venerdì 2 aprile 2021) Sono 1.222 i nuovi casi di positività alemersi innelle ultime 48 ore. 21.144 i tamponi processati tra molecolari e test rapidi.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a venerdì 2. 898 sono le persone ricoverate con sintomi in ospedale più 150 in terapia intensiva. Gli attuali positivi sono 21.011 con un tasso di positività attestato al 5.7%. I nuovi decessi sono 15.463, Catania (162), Messina (132), Siracusa (27), Trapani (113), Ragusa (80), Caltanissetta (109), Agrigento (103), Enna (33).

