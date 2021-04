Coronavirus, Rezza: “Immunità di gregge con il 67 per cento della popolazione vaccinata” (Di venerdì 2 aprile 2021) Coronavirus, la conferenza stampa dell’Iss. Brusaferro: “La curva decresce lentamente. Forte la pressione sugli ospedali”. ROMA – Consueto appuntamento con la conferenza stampa dell’Iss per spiegare il monitoraggio. Il presidente Brusaferro ha parlato di “una curva epidemica che decresce in modo molto lento . L’Rt in questa settimana è in lieve decrescita a 0.98, ma rimane comunque intorno all’1, dovremo riuscire a portarlo abbondantemente sotto l’1 per controllare la curva. Le terapie intensive, invece, sono ancora in crescita, occupate al 41% contro il 39% della scorsa settimana “. Brusaferro: “Le misure stanno funzionando” Il presidente Brusaferro ha commentato anche il decreto aprile. “L’incidente resta molto elevata – ha commentato uno dei membri del Cts, riportato da La Repubblica – la curva dei contagi decresce lentamente, c’è un forte ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 2 aprile 2021), la conferenza stampa dell’Iss. Brusaferro: “La curva decresce lentamente. Forte la pressione sugli ospedali”. ROMA – Consueto appuntamento con la conferenza stampa dell’Iss per spiegare il monitoraggio. Il presidente Brusaferro ha parlato di “una curva epidemica che decresce in modo molto lento . L’Rt in questa settimana è in lieve decrescita a 0.98, ma rimane comunque intorno all’1, dovremo riuscire a portarlo abbondantemente sotto l’1 per controllare la curva. Le terapie intensive, invece, sono ancora in crescita, occupate al 41% contro il 39%scorsa settimana “. Brusaferro: “Le misure stanno funzionando” Il presidente Brusaferro ha commentato anche il decreto aprile. “L’incidente resta molto elevata – ha commentato uno dei membri del Cts, riportato da La Repubblica – la curva dei contagi decresce lentamente, c’è un forte ...

