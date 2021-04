Coronavirus, Rezza: “Con vaccini e con l’arrivo della stagione calda vedremo risultati” (Di venerdì 2 aprile 2021) “Contiamo in una forte accelerazione della campagna di vaccinazione a partire da aprile, perchè questa deve essere lo strumento principale. Con l’arrivo della stagione calda, e se riusciamo a vaccinare la maggior parte delle popolazione, vedremo dei risultati. Vaccinare molto e in fretta è quanto mai ora necessario”. Così il direttore della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza in conferenza stampa per l’analisi del monitoraggio settimanale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) “Contiamo in una forte accelerazionecampagna di vaccinazione a partire da aprile, perchè questa deve essere lo strumento principale. Con, e se riusciamo a vaccinare la maggior parte delle popolazione,dei. Vaccinare molto e in fretta è quanto mai ora necessario”. Così il direttorePrevenzione del ministeroSalute Gianniin conferenza stampa per l’analisi del monitoraggio settimanale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

