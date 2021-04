Coronavirus, parte il reclutamento delle farmacie per le vaccinazioni. Federfarma: «Dopo Pasqua l’elenco completo a Figliuolo» (Di venerdì 2 aprile 2021) L’accordo nazionale è firmato. Ora sarà necessario chiamare alle armi più farmacie possibili. Lo annuncia Federfarma, che Dopo un dialogo aperto con il governo sui dettagli che regoleranno la somministrazione dei vaccini anche da parte dei farmacisti, ora si impegna al reclutamento. «Le sedi provinciali dovranno raccogliere le adesioni e trasmetterle a Federfarma nazionale subito Dopo Pasqua», dicono dalla Federazione. A quel punto sarà lo staff del commissario per l’emergenza Figliuolo a doversi preoccupare di inserire le farmacie candidate nel grande piano di distribuzione del governo. Intervento tempestivo e partecipazione numerosa: l’invito della Federazione nazionale titolari ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 aprile 2021) L’accordo nazionale è firmato. Ora sarà necessario chiamare alle armi piùpossibili. Lo annuncia, cheun dialogo aperto con il governo sui dettagli che regoleranno la somministrazione dei vaccini anche dadei farmacisti, ora si impegna al. «Le sedi provinciali dovranno raccogliere le adesioni e trasmetterle anazionale subito», dicono dalla Federazione. A quel punto sarà lo staff del commissario per l’emergenzaa doversi preoccupare di inserire lecandidate nel grande piano di distribuzione del governo. Intervento tempestivo ecipazione numerosa: l’invito della Federazione nazionale titolari ...

