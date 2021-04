Coronavirus | leggero calo nei decessi | sono 481 ieri 501 232 gli ingressi in terapia intensiva ieri 244

Advertising

mauroponzi1 : RT @rbonacina: Contabilità cinica: Ecco le prime stime degli effetti della pandemia sui conti dell’ente di previdenza, bilancio più leggero… - TViweb : Post Edited: COVID VENETO – ORE 17: altri 19 morti e ben 2300 contagiati e leggero calo per le terapie intensive - MarcoEhlardo : RT @rbonacina: Contabilità cinica: Ecco le prime stime degli effetti della pandemia sui conti dell’ente di previdenza, bilancio più leggero… - BomprezziMarco : RT @rbonacina: Contabilità cinica: Ecco le prime stime degli effetti della pandemia sui conti dell’ente di previdenza, bilancio più leggero… - rbonacina : Contabilità cinica: Ecco le prime stime degli effetti della pandemia sui conti dell’ente di previdenza, bilancio pi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus leggero

Open

Incalo l'occupazione delle Rianimazioni (dal 47 al 46 per cento) ma l'allarme resta molto elevato. Salgono le Medicine, che passano dal 49 al 53 per cento. Si stanno stabilizzando anche i ...incidente questa mattina tra un'auto ed un mezzo comunale. In via di chiarimento la ... Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts Navigazione articoli, Toti ha ...Sono 21.932 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 2 aprile, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Nella tabella del mini ...CITTÀ DEL VATICANO Le torce posate sul selciato tracciano una croce luminosa nella piazza vuota. Papa Francesco assiste alla Via Crucis dal sagrato della Basilica di San Pietro, accanto a sé pochi ...