Coronavirus | la commissione vaccini tedesca | «Richiamo non con AstraZeneca per under 60» Fauci | «Negli Usa può non servirci il farmaco di Oxford»

(Di venerdì 2 aprile 2021) GERMANIA EPA/JUNG YEON-JE Il vaccinoLa bozza: no alla seconda dose conper chi ha meno di 60 anni Lavaccinale permanenteconsiglia alle persone che hanno meno di 60 anni e che hanno ricevuto la prima dose del vaccino anti-Coviddi farsi inoculare, per la seconda dose, un vaccino diverso, con mRNA. Un “consiglio” messo nero su bianco su «una bozza di decisione» presentata ieri sera dall’autorità vaccinale. Di fatto, gli altri dueche potrebbero essere utilizzati, al posto dell’, sono Pfizer e Moderna. «I dati sulla sperimentazione animale mostrano che la risposta immunitaria è uguale dopo la seconda vaccinazione», ha dichiarato il presidente della Stiko ...

Advertising

CaleEuropaEdic : La #Commissione europea sta negoziando a pieno ritmo per costituire un portafoglio diversificato di #vaccini a prez… - CaleEuropaEdic : La Commissione europea ha finora garantito fino a 2,6 miliardi di dosi di #vaccini anti #COVID19 e sono in corso ne… - enrydamy : RT @GazzettaDelSud: ?? ASTRAZENECA | Ecco i suggerimenti nella «bozza di decisione» presentata ieri sera tardi dall’autorità vaccinale ted… - GazzettaDelSud : ?? ASTRAZENECA | Ecco i suggerimenti nella «bozza di decisione» presentata ieri sera tardi dall’autorità vaccinale… - CN24_tv : Vaccini, il presidente della commissione anti ‘ndrangheta: “Troppi punti oscuri” ?? QUI ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus commissione

FirenzeToday

In Israele sono stati vaccinati contro ilanche ''qualche centinaia di bambini in ... ma si tratta di autorizzazioni concesse da unastraordinaria per gli over 12 anni e gli ......fornire 200 milioni di dosi del nostro vaccino contro il Covid - 19 a dose singola alla...Bloccato a Baltimora lotto di vaccino Johnson & Johnson da 15 milioni di dosi per un errore umano. Ma l'azienda rassicura sulle consegne ..."Rimaniamo fiduciosi della nostra capacità di rispettare l’impegno di fornire 200 milioni di dosi del nostro vaccino contro il Covid-19 a dose singola alla Commissione europea e agli Stati membri nel ...