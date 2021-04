Coronavirus in Italia | Rt in calo a 0 98 Scende anche l' incidenza per numero di abitanti

Advertising

DiMarzio : #Italia, 4 tamponi positivi nello staff del gruppo squadra: il primo caso già in Bulgaria - Agenzia_Ansa : Sono 19.611 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore e 297 le vittime, secondo i dati del m… - Agenzia_Ansa : Sono 16.017 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Sa… - IAlianna_ : RT @avinumalkeinu: @IAlianna_ ahhh,ora e' tutto chiaro,ma bastava dirlo no?Variante inglese in Italia ma nel Regno Unito e' finito ufficial… - Libero_official : Dimenticate la zona gialla dopo #Pasqua: ecco le Regioni che rischiano le misure più stringenti… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia

In ogni caso, da domani tuttasar zona rossa fino a luned di Pasquetta.: da domani scatta la zona rossa. Cosa si può fare e non si può fare …. ulteriori restrizioni a Ladispoli - Da domani l'torna in zona rossa e così resterà fino a Pasquetta ...Il Lazio (così come il resto d'Italia) saranno zona rossa a Pasqua. Così come a Natale ci saranno quindi regole, divieti e restrizioni in giorni festivi e prefestivi uguali per tutt lo Stivale, per ...(Rai News) Speranza: "Situazione complessa ma non come un anno fa". . approfondimento. Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 1 aprile Lo ha dichiarato il ministro della Salute Roberto ...