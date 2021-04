Coronavirus in Italia, il bollettino del 2 aprile: 21.932 nuovi casi (Di venerdì 2 aprile 2021) I dati di oggi del Coronavirus I dati del contagio da Coronavirus di oggi, venerdì due aprile 2021, registrano 21.932 casi e 481 vittime. Sale rispetto a ieri il numero dei nuovi positivi giornalieri. Sempre alto il numero dei decessi. Tasso di positività resta al 6,6%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi in Italia sono un totale di 565.295 con un incremento di 1.816 casi. 232 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 19.620 unità, un numero inferiore rispetto al giorno precedente. Sempre alto il numero delle persone in isolamento domiciliare, ancora oltre i 500mila e sotto i 29mila il totale dei ricoverati, oggi è di 28.704 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre regioni a ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 2 aprile 2021) I dati di oggi delI dati del contagio dadi oggi, venerdì due2021, registrano 21.932e 481 vittime. Sale rispetto a ieri il numero deipositivi giornalieri. Sempre alto il numero dei decessi. Tasso di positività resta al 6,6%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi insono un totale di 565.295 con un incremento di 1.816. 232 sono iingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 19.620 unità, un numero inferiore rispetto al giorno precedente. Sempre alto il numero delle persone in isolamento domiciliare, ancora oltre i 500mila e sotto i 29mila il totale dei ricoverati, oggi è di 28.704 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre regioni a ...

