Coronavirus in Italia, il bollettino del 2 aprile: 21.932 nuovi casi, i morti sono 481 (Di venerdì 2 aprile 2021) sono 21.932 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia (ieri 23.649), a fronte di 331.154 tamponi giornalieri effettuati (ieri 356.085). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 6,6% (ieri 6,64%). sono 481 le vittime registrate in 24 ore. Le terapie intensive sono 3.704 (+23), con 232 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 2 aprile sulla situazione Coronavirus in Italia (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN Italia CON MAPPE E INFOGRAFICHE). Leggi su tg24.sky (Di venerdì 2 aprile 2021)21.932 icontagi di Covid-19 in(ieri 23.649), a fronte di 331.154 tamponi giornalieri effettuati (ieri 356.085). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 6,6% (ieri 6,64%).481 le vittime registrate in 24 ore. Le terapie intensive3.704 (+23), con 232ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 2sulla situazionein(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE INCON MAPPE E INFOGRAFICHE).

Advertising

DiMarzio : #Italia, 4 tamponi positivi nello staff del gruppo squadra: il primo caso già in Bulgaria - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 2 aprile: 21.932 nuovi casi e 481 morti - Eurosport_IT : Daniele De Rossi e Gianluca Vialli positivi al covid-19: sale a 7 il numero dei membri dello staff dell'Italia alle… - Telesardegna : Coronavirus in Italia, ultime notizie e aggiornamenti (2 aprile) - Khris_St : RT @a_meluzzi: Coronavirus, Paolo Becchi: ecco quante persone sono morte a febbraio. Carta canta, dati inquietanti: cosa non torna – Libero… -