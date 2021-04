Advertising

DiMarzio : #Italia, 4 tamponi positivi nello staff del gruppo squadra: il primo caso già in Bulgaria - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 2 aprile: 21.932 nuovi casi e 481 morti - Eurosport_IT : Daniele De Rossi e Gianluca Vialli positivi al covid-19: sale a 7 il numero dei membri dello staff dell'Italia alle… - msn_italia : Bollettino Covid di oggi: dati Coronavirus del 2 aprile dell'Italia e delle Regioni - MeteoWeb_eu : #Coronavirus, il bollettino con tutti i dati di oggi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia

Sono 21.932 i positivi al test delinnelle ultime 24 ore (ieri erano stati 23.649). E continua a restare molto alto il numero delle persone che invece non ce l'hanno fatta: 481 le vittime rispetto alle 501 del ...Sono 21.932 i positivi al test delinnelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 23.649. Sono invece 481 le vittime in un giorno (ieri 501). Sono 3.704 i pazienti ricoverati in ...Rimane nel plateau la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 21.932 , contro i 23.649 di ieri, ma con 25mila tamponi in meno, 331.154 . Tanto ...I trattamenti sono stati eseguiti nell'Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive, dove i due pazienti sono stati trasportati con un mezzo a biocontenimento della Croce Rossa Italiana ...