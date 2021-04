Coronavirus, il bollettino nazionale: 22.184 nuovi positivi, 501 i decessi (Di venerdì 2 aprile 2021) Coronavirus, il bollettino nazionale La Protezione Civile ha provveduto a fornire i dati relativi alle ultime 24 ore dell’emergenza Coronavirus in Italia, dove si sono … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 2 aprile 2021), ilLa Protezione Civile ha provveduto a fornire i dati relativi alle ultime 24 ore dell’emergenzain Italia, dove si sono … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 2 aprile: 21.932 nuovi casi e 481 morti - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 2 aprile: 21.932 nuovi casi e 481 morti - ValeryMell1 : RT @ritafrediani: Coronavirus, il bollettino di oggi 2 aprile: 21.932 nuovi casi e 481 morti - NewSicilia : +++ #Bollettino #Coronavirus #Sicilia +++ Nuovi casi nell'Isola, ecco l'aggiornamento del bollettino regionale… - Gazzettino : #coronavirus in #veneto: sono 1.463 i nuovi positivi e 9 i morti in 24 ore Il bollettino -