Coronavirus, il bollettino del 2 aprile 2021: 21.932 nuovi casi. La situazione in Italia (Di venerdì 2 aprile 2021) Sono 21.932 nuovi casi di Coronavirus in Italia e 481 i decessi registrati nelle ultime 24 ore.Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a venerdì 2 aprile 2021. In basso i dati aggiornati sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva.nuovi casi: 21.932 (ieri 23.649) Totale casi: 3.629.000 Tamponi (antigenici e molecolari): Attualmente positivi: 565.295 +1.816 Ricoverati con sintomi: -245 totale 28.704. Ricoverati in Terapia Intensiva: +23 totale 3.704 Ingressi in terapia intensiva: 232 Deceduti dopo Covid test positivo: 481 Totale Dimessi/Guariti: 2.953.377 +19.620 Leggi su mediagol (Di venerdì 2 aprile 2021) Sono 21.932diine 481 i decessi registrati nelle ultime 24 ore.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a venerdì 2. In basso i dati aggiornati sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva.: 21.932 (ieri 23.649) Totale: 3.629.000 Tamponi (antigenici e molecolari): Attualmente positivi: 565.295 +1.816 Ricoverati con sintomi: -245 totale 28.704. Ricoverati in Terapia Intensiva: +23 totale 3.704 Ingressi in terapia intensiva: 232 Deceduti dopo Covid test positivo: 481 Totale Dimessi/Guariti: 2.953.377 +19.620

