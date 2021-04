Coronavirus | all’Hub vaccini della Difesa 1 854 700 nuove dosi Il video

Leggi su formiche

(Di venerdì 2 aprile 2021)1.854.700Pratica di Mare, 2 apr. (askanews) – Sono già in distribuzione in tutte le regioni italiane, a cura delle Forze armate nell’ambito dell’Operazione Eos, i circa 2 milioni didi vaccino AstraZeneca e Moderna arrivati tra il primo e il 2 aprile 2021nazionale, costituito nell’aeroporto dell’Aeronautica militare a Pratica di Mare, alle porte di Roma. In dettaglio, si tratta di 1.346.000di vaccino AstraZeneca arrivate il 2 aprile che si sono aggiunte ad altre 7.100 di AstraZeneca e 501.600 di Moderna arrivate il primo aprile, ...