Coronavirus | 21 932 nuovi casi e 481 morti Calano i ricoverati | ma tornano a salire le terapie intensive

(Di venerdì 2 aprile 2021) Sono 21.932 idi infezione da Sars-Cov-2 accertati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 331.154 tamponi processati, di cui 138.355 test antigenici rapidi: numeri che tengono stabile l’incidenza al 6,6%. Isono stati 481. Si registra un nuovo calo dei, con 245 posti letto in meno occupati nei reparti di area medica rispetto a giovedì, male, dove sono assistiti 23 pazienti in più a fronte di 232 ingressi. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sono 21.i nuovi casi diin Italia . Sale così ad almeno 3.629.000 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars - CoV - 2 dall'inizio dell'epidemia. I decessi odierni sono 481 , per ...... scendono ricoveri Sono 314 i nuovi casi diaccertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono ... 16.709 in provincia di Chieti (+123), 17.086 in provincia di Pescara (+66), 14.in provincia di ...Sono 1.222 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Sicilia su 21.144 tamponi processati.